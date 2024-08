Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (1)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (1) vai ao ar às 17:30, após 'Jogos Olímpicos Paris 2024'. Nesse capítulo, Kátia, mesmo se sentindo culpada, concorda.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Kátia, mesmo se sentindo culpada, concorda. Julian hipnotiza Serena e ela se lembra de um homem maltratando Luna. Serena afirma para Julian que tem certeza de que aquela lembrança tem a ver com Agnes. Ciro tenta falar para Agnes algo sobre Cristina. Olívia pergunta a Terezinha se ela está envolvida com Raul. Agnes conta para Rafael que Ciro tem algo sobre Cristina para lhe dizer.

Terezinha revela a Olívia que o filho que Dalila está esperando é de Raul. Guto conta para Cristina que Rafael o procurou. Cristina garante a Guto que o ama, que vai tirá-lo da prisão e pede que não conte nada a Rafael. Divina fica estupefata ao saber do namoro entre Dalila e Raul. Olívia fica furiosa e Roberval defende Dalila. Eduardo permite que Julian trate Alexandra. Julian avisa Eduardo que Alexandra ficará ainda mais agressiva no início do tratamento, pois a voz que fala com ela a perturbará.

Débora garante a Cristina que vai dar um jeito em Guto quando ele sair da cadeia. Rafael pergunta a Ciro se foi Cristina quem mandou Guto dar um beijo em Serena. Ciro indica que sim com as mãos, mas Rafael não vê, pois é retirado do quarto pela enfermeira. Alexandra empurra Nair, que bate a cabeça. Roberval explica que se casou com Dalila mesmo sabendo que ela estava grávida de outro porque a ama.

Todos ficam emocionados. Crispim vê Jorge e Mirna juntos. Osvaldo, Vitório e Hélio vão tomar satisfações com Raul. Cristina tenta se aproximar de Rafael que em vez de vê-la, enxerga Serena e por isso lhe sorri.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:30, na Rede Globo.