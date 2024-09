Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (16)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (16) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans explica a Jéssica como manusear a arma.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Hans explica a Jéssica como manusear a arma. Lupita desiste de ir ao jantar na casa de Leda. A imprensa é chamada para assistir à gravação do clipe de Andrômeda e Sheila. Frida/Catarina quase se revela a Vênus. Hans acerta com Jéssica seu plano para acabar com o chantagista misterioso. Os apresentadores do programa de fofocas desconfiam da união de Andrômeda e Sheila.

Tom apresenta uma evolução em seu quadro. Jéssica chega ao local do encontro, e Luca e Murilo avisam a Electra. Nanda vai à casa de Leda denunciar Ubaiara/Pierre/Youssef. Guto ouve Lupita falar com Chantal sobre ele. Hans descobre Murilo e Luca próximos ao local do encontro, e avisa a Jéssica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.