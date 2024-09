Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 17:10, após 'Chef'. Nesse capítulo, Ofélia aconselha Divina a largar Osvaldo e ficar com Romeu, que é rico.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Ofélia aconselha Divina a largar Osvaldo e ficar com Romeu, que é rico. Osvaldo ouve e fica furioso. Rodriguez convida Kátia para voltar a trabalhar no clube. Crispim atira Rodriguez no chiqueiro para impedi-lo de importunar Kátia. Kátia fica arrasada, pois pretendia aceitar o convite de Rodriguez. Mirna explica a Kátia que Crispim a ama de verdade e jamais vai deixá-la ir embora. Osvaldo dá uma lição em Ofélia. Romeu convida Roberval para conhecer as fazendas que ele vai herdar um dia.

Raul pede a Terezinha para lhe ajudar a entrar na casa de Olívia. Eduardo descobre que o exame de gravidez que Cristina fez na clínica que ele indicou deu negativo. Agnes pergunta a Julian se ele acha certo ela se interessar por um homem mais novo. Ciro ouve. Eduardo pergunta a Débora se Cristina mentiu quando disse que estava grávida. Cristina pede a Rafael para lhe perdoar. Cristina garante que fez tudo por amor. Débora diz a Eduardo que Cristina realmente estava grávida.

Eduardo avisa Débora que vai descobrir a verdade. Rafael explica a Cristina que não pode amá-la. Cristina faz chantagem com Rafael e culpa-o por ter perdido o filho. Alexandra conhece Judith e fica desconfiada. Julian aconselha Agnes a se entregar a seu novo amor. Ciro ouve tudo e fica radiante. Ofélia pede desculpas a Osvaldo. Osvaldo dá um abraço em Ofélia, mas eles logo recomeçam a implicar um com o outro. Olívia pede que Vitório pegue seu caderno de anotações em casa.

Felipe pede para Mirella terminar com Gumercindo e reatar o namoro com ele. Mirella pensa em aceitar, mas Gumercindo põe Felipe para correr antes que ela diga qualquer coisa. Serena faz outra regressão para tentar lembrar qual é sua ligação com Hélio. Ela vê uma vida anterior à de Luna, na qual também tinha um irmão. Hélio e Serena se abraçam, emocionados.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.