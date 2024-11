Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (4)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (4) vai ao ar às 17:10, após 'Poderes Extraordinários'. Nesse capítulo, Dalila garante a Roberval que não tem mais nada com Raul.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Dalila garante a Roberval que não tem mais nada com Raul. Kátia aconselha Gumercindo a contar a verdade a Felipe. Cristina garante a Ivan que Alexandra sabe onde estão as joias e o manda segui-la. Gumercindo explica a Felipe que houve um mal-entendido. Felipe e Mirella reatam o namoro. Vitório decide colocar purgante na comida do restaurante para desmascarar Baltazar. Ivan vigia Alexandra e ela sente que está sendo observada. Eduardo não acredita quando Alexandra diz que está sendo seguida. Ciro manda Rafael tomar cuidado com Raul, pois ele não é honesto. Rafael promete que vai examinar os livros de contabilidade.

Nina chora por ter perdido Felipe. O Falecido persegue Ofélia e ela foge dele. Nina garante ao Falecido que ele ainda vai conseguir reconquistar Ofélia. Mirella agradece a Gumercindo pelo que fez. Vitório pede a Gumercindo para ajudá-lo a colocar purgante na comida do restaurante. Jorge pede perdão a Mirna e pergunta se ela ainda quer casar com ele. Rafael, Felipe e Serena vão comprar o fumo de corda. Mirna diz a Jorge que precisa pensar. Raul zomba de Roberval, que fica mais ciumento. Os cabelos de Vera começam a cair, deixando-a muito triste. Rafael ensina Felipe a podar as roseiras. Alexandra encontra a maleta das joias com a ajuda das crianças, mas logo depois dá de cara com Ivan.

Ivan exige que Alexandra lhe entregue as joias, mas ela se recusa. Ciro ouve Alexandra gritando por socorro e enfrenta Ivan. Um policial intervém e Ivan foge. Vários amigos de Rafael e Serena se oferecem para ajudá-los a salvar o roseiral. Guto fala para Cristina que as joias foram encontradas e que este é o começo do seu fim. Ivan diz a Débora e Cristina que precisam fugir da cidade. Débora garante que tem um plano. Julian afirma para Vera que seus cabelos estão caindo por nervosismo e não por causa da doença. Ele sugere que busquem uma pessoa que faz operações espirituais para tentar curá-la.

Vera não acredita que seu caso tenha solução. Alexandra mostra a Agnes e Adelaide que encontrou as joias, deixando-as muito emocionadas. Alexandra pede que Agnes devolva as joias à verdadeira dona, pois só assim o espírito de Guto descansará. Raul dá um beijo em Dalila. Roberval vê. Débora conta para Ivan que vai dar um jeito em Rafael e explica que precisa da ajuda dele. Agnes entrega as joias a Serena. Serena coloca um diadema e, ao ver-se no espelho, vê o reflexo de Luna.

Que horas começa?

