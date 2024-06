Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Ramona e Beezus'. Nesse capítulo, Serena procura os sapatos na hora de ir embora e não os encontra.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Serena procura os sapatos na hora de ir embora e não os encontra. Cristina mostra a Rafael que os sapatos de Serena estão embaixo da mesa. Agnes percebe que Serena tirou os sapatos e fica horrorizada. Dalila ri de Serena, deixando-a constrangida. Rafael acusa Serena de não saber viver em sociedade. Serena sai correndo, magoada. Adelaide afirma para Rafael que Serena é mais sábia do que ele e aconselha-o a ouvir seu coração. Vitório vai dar um beijo em Olívia e acaba encostando-a no fogão. O vestido de Olívia pega fogo e Vitório joga um balde d’água para apagar. Olívia vê Kátia usando sua pulseira e pergunta a Raul se ele a deu de presente. Raul afirma que vendeu a pulseira e que Kátia deve tê-la comprado.

Terê deixa Doralice em seu velho esconderijo. Guto encontra Doralice e a pega. Dalila fica feliz ao saber que Raul vai trabalhar com ela. Olívia afirma para Vitório que não quer seus beijos, deixando-o furioso. Débora fala para Cristina que Guto precisa beijar Serena. Vera pede para Rafael observar Serena dançando. Rafael vê Serena dançando e se lembra de Luna. Rafael fica emocionado ao ver Serena dançando. Serena conta para Rafael que se lembrou de um vestido branco, de pessoas aplaudindo e dele. Ela sente uma dor de cabeça ao falar de suas memórias. Rafael pede que Serena deixe que as memórias venham e chama-a de Luna. Vera conta para Agnes que Serena dança como Luna.

Agnes acusa Vera de ser louca como Rafael. Ciro fala para Agnes que ela jamais amou Luna como deveria e por isso não aceita a ideia dela ter retornado no corpo de uma menina simples. Agnes fica muito abalada. Serena explica para Rafael que jamais será Luna. Rafael chora. Serena decide ir visitar o túmulo de Luna e levar uma rosa branca para ela. Cristina fica surpresa ao saber que Rafael viu Serena dançando e comenta, sem querer, que Vera havia prometido que não iria ensinar nada à mestiça. Rafael fica furioso com Cristina e avisa que vai expulsá-la de casa se ela tentar manipulá-lo. Mirna procura por Doralice pela cidade inteira. Roberval decide comprar Doralice de Guto.

Eliete joga Divina contra Osvaldo e vice-versa. Roberval leva Doralice para Divina, que decide assá-la. Jorge chega ao restaurante. Serena sente uma tristeza profunda ao entrar no cemitério, mas decide procurar o túmulo de Luna assim mesmo. Elias lê para Terê a história da galinha dos ovos de ouro. Terê fica impressionado e acha que está sendo ambicioso como o dono da galinha. Raul marca um encontro com Dalila na loja de rosas. Roberval encontra Raul e Dalila juntos e se recusa a deixá-los sozinhos. Serena ouve a música de Luna quando chega no túmulo dela e sente que é ela mesma quem está ali. Rafael vê Serena chorando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.