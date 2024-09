Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (19)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (19) vai ao ar às 17:05, após 'O que de Verdade Importa'. Nesse capítulo, Débora tortura Rafael dizendo que é dele a culpa pelo desequilíbrio de Cristina.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Débora tortura Rafael dizendo que é dele a culpa pelo desequilíbrio de Cristina. Agnes promete desmascarar Cristina. Raul comemora o vexame de Olívia no restaurante. Olívia não tem a menor ideia do que fará para saldar suas dívidas. Cristina fala para Raul que quer deixar Rafael na miséria. Cristina garante a Raul que vai convencer Rafael a vender o campo de rosas se descobrir que há mesmo uma jazida de ferro. José Aristides deixa claro a Serena que ainda gosta dela. Cristina afirma para Raul que quer ver o roseiral destruído.

Terê traz uma pedra diferente e Bernardo afirma que é ferro, sem valor algum. Cristina acaba a reunião com Raul e afirma para quem quiser ouvir que anda farta de rosas. Mirella pede que Raul empreste dinheiro a Olívia para que ela pague suas dívidas. Raul fala para Mirella que quer tomar posse do restaurante. Débora diz para Zulmira e Eurico que irá prejudicá-los se eles se queixarem com Felipe ou Rafael. Cristina afirma para Débora que vai destruir tudo que Rafael mais ama, a começar por Serena. Crispim conta com orgulho que Kátia o defendeu.

Cristina procura Rafael para pedir desculpas. Ela promete ser mais gentil e pede um prazo para que ele aprenda a amá-la, caso contrário ela lhe dará o divórcio. Cristina garante a Rafael que não vai querer o dinheiro dele, caso se divorciem. Cristina promete a Ivan encontros mais longos. Débora continua a torturar Zulmira que chora mais uma vez. Cristina comemora com Débora o que chamou de golpe de mestre em Rafael. Raul fala para Mirella que quer tomar posse do restaurante e avisa que deixará tudo nas mãos do juiz da audiência de conciliação.

Mirella fica arrasada. Divina e Ofélia explicam para Hélio que Sabina não é a mulher certa para ele. Hélio fica decepcionado com ambas. Sabina jura que não quer causar problemas para Hélio, mas ele promete lutar por ela se for preciso. Felipe encontra Mirella chorando. Julian diz a Eduardo que uma decepção amorosa pode piorar o estado dela. Agnes promete a Adelaide só levantar suspeitas contra Cristina se tiver provas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.