Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (4)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (4) vai ao ar às 17:05, após 'X-Men 3 - O Confronto Final'. Nesse capítulo, Xavier procura pelas jóias.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Xavier procura pelas jóias. Rafael consola Cristina, que finge estar arrasada com a perda de seu filho. Agnes conta toda a história de Ciro a Adelaide e diz que suspeita que Débora e Cristina sejam culpadas da morte de Guto. Adelaide proíbe Agnes de repetir esta acusação enquanto não tiver provas. Agnes pede que Ciro não conte suas suspeitas a Rafael. Cristina agradece Ivan por tudo que ele fez e diz que ele terá sua recompensa. Ivan diz que fez tudo aquilo porque a ama. Cristina insinua para Ivan que eles podem ter algo no futuro e pede que ele ajude Débora a se livrar de Xavier.

Kátia pede que Elias lhe deixe voltar para casa e conta que está trabalhando duro no sítio de Crispim. Generosa afirma para Romeu que encontrou seu neto e garante que é Alaor. Romeu fica decepcionado. Elias fala para Crispim que Kátia está aprendendo muito no sítio e vai continuar morando lá. Eduardo descobre que Cristina nunca foi pegar o resultado de gravidez. Alexandra ouve a voz de Guto gritando por socorro. Cristina confessa para Débora que se sentiu lisonjeada pela paixão de Ivan. Eduardo diz a Rafael que quer conversar sobre o exame de gravidez de Cristina. Eduardo pede para ver o exame de gravidez de Cristina.

Mirna diz a Jorge que quer casar logo. Jorge fica nervoso e enrola Mirna, dizendo que precisam fazer uma festa de noivado primeiro. Mirna gosta da idéia. Terezinha descobre que Roberval tem uma correntinha como a que Romeu está procurando e a pega escondido. Julian explica a Serena que ela terá que fazer uma regressão mais difícil para lembrar da ligação que tem com Hélio, mas ela decide tentar assim mesmo. Eduardo vê que o exame de Cristina deu positivo, mas não é da clínica que ele indicou. Felipe aconselha Rafael a deixar Cristina agora que ela não está mais grávida. Rafael explica que se sente culpado por Cristina ter perdido o bebê e que deseja tentar ser um marido melhor para ela.

Ivan garante a Xavier que vai encontrar as jóias. Kátia manda Crispim não lhe faltar mais com o respeito. Romeu vai ao restaurante de Olívia com Alaor e exige que ele seja tratado como um príncipe. Alaor manda Olívia se vestir de garçonete para lhe servir. Serena vê o irmão de Luna em sua regressão. Alexandra afirma para Eduardo que ouve a voz de Guto e que ele está inconformado. Cristina vê o fantasma de Guto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.