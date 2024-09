CAPTEI: Casamentão e Surpresa para os noivos Marcella Gripp Câmara & Daniel Magalhães Filho

Na última tarde de sábado do mês de agosto, 31, Marcella Gripp Câmara e Daniel Magalhães Filho trocaram votos de amor na Igreja de Nossa Senhora do Líbano, em uma cerimônia emocionante que contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Legenda: Marcella Gripp e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Filhos de Fernando Câmara e Gianna Gripp Fernandes e de Elise Gradvohl e Daniel Magalhães, celebraram o amor de uma maneira única e inesquecível, rodeados de amor e carinho.

Legenda: Gianna e Fernando Fernandes, Marcella Gripp, Daniel, Elise e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

A noiva estava linda e feliz. Vestia um Ticiana Sampaio. Entrou na igreja ao som da voz de Gustavo Serpa, que embalou os corações presentes com suas canções emocionantes. Já o noivo, elegante em um terno Ricardo Almeida, esperava ansioso pelo momento de dizer sim à sua amada.

Legenda: Marcella Gripp e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Após a cerimônia, os recém-casados e seus convidados seguiram para o Bosque do Marina Park Hotel, onde a festa estava apenas começando. Com uma decoração sem ressalvas da Triart Eventos e gastronomia de alta qualidade do Marina Park Hotel, a noite foi marcada por muita alegria, celebração e um cenário lindo.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Durante a festa, Giovana Bezerra recebeu no palco os cantores Gustavo Serpa e Marcos Lessa que cantaram clássicos para receber os convidados.

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Um momento bem especial foi quando Gustavo cantou 'Can't take my eyes off of you' para os noivos.

Legenda: Gustavo Serpa, Marcella Gripp e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Depois, agitando os convidados, grupo Balanço Social. Ninguém parado.

Legenda: Banda Balanço Social Foto: LC Moreira

Nas pick-ups, os Djs Lucas Coelho e Pablito garantindo o pique da festa.

Legenda: DJ Lucas Coelho Foto: LC Moreira

Agora, a surpresa para os noivos foi a chegada da Banda Eva por volta da meia-noite! A mãe do noivo, Elise Gradvohl surpreendeu com esse momento.

Legenda: A surpresa para os noivos foi encontrar no palco a Banda Eva Foto: LC Moreira

O cerimonial impecável foi conduzido pela equipe da Mafrense Eventos, que cuidou de cada detalhe para que tudo saísse conforme o planejado.

Vem ver quem esteve por lá através dos registros fotográficos de LC Moreira:

Legenda: Fernando Fernandes, Marcella Gripp, Daniel Magalhães e Gianna Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Magalhães, Marcella Gripp, Daniel e Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor, Rafael, Daniel, Elise e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Bezerra, Marcella Gripp, Daniel Magalhães e Elisa Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Magalhães, Marcella Gripp, Daniel e Maria Lúcia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos com padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Noivos com padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna e Felipe Esteves, Marcella Gripp e Daniel Magalhães, Nathália e Márcio Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gil e Elisa Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Bezerra e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gil e Cláudia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gianna e Fernando Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Bezerra e Fabiana Hissa Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Gil e Fernanda Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bezerra, Isabella Meireles, Marina, Fernanda e Beto Gil Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia e Eliseu Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Bruna Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor e Naiana Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Michele Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Filho, Mariana, Michele e Beto Ary Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Artur e Danielle Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Bárbara Canzian Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe e Giovanna Esteves, Nathalia e Márcio Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Gilmar Mendonça e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna e Felipe Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Ferreira e Laura Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Beto Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica, Marcos e Isabella Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Machado e João Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Magalhães e Lara Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila e Alexandre Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Franco e Danielle Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Daniele Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Daniele Fairbanks, Annelise e João Ricardo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Gil Bezerra e João Carlos Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Tarso Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Alberto Ezerian Foto: LC Moreira

Legenda: Girão e Ecilda Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel e Denise Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Maurício Sleiman Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Mapurunga e Cristiano Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Capelo e Danielle Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano Ramalho, Daniel Magalhães e Heloisa Cisne Foto: LC Moreira

Legenda: Gabrielle Sands e Áurea Boneca Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Magalhães e Sérgio Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille e Napoleão Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Moreira e Ricardo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Jessyca Montenegro e Giuilano Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco e Nathalia Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Saraiva e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Lali Albuquerque e Flávio Gil Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Suely Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Tonzé e Valéria Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia e Décio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Théa e Lirís Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Vieira, Dalma Carvalho e Marcelo Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Suely Torres e Jéssyca Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Tonzé, Lia e Fernando Fernandes, Lirís Moreira e Fátima Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Pricilla e Alexandre Gontijo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Melo, Denise Pinheiro, Luciana Lobo, Camila Freitas e Bruna Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Studart e Josmário Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Oscar e Nayara Barbosa, Érika Foitzik, Cristina e Maurício Sleiman Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gil, Carol Fujita, Marília e Fred Carvalho e Beto Gil Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Netinha Gomes, Théa e Lirís Moreira e Nayara Sidinéa Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia e Márcio Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Beto Santos e Michelle Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Victor Dantas, Iorrana Gomes, Gilmar Mendonça e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Milka Santiago e Alexandre Benedoce Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise Franco, Jamille Tigre, Priscila Aderaldo e Pricilla Gontijo Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo Franco, Caibar Cardoso, Daniel Magalhães e Paulo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Antônio e Samanta Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Bezerra, Isabella Meireles e Bárbara Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Petrone, Tarso Melo e Beto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Netinha Gomes e Théa Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Ary e Michele Sanford, Daniel e Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Moreira e Luciana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Estrela, Elise Magalhães e Pedro Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Esteves, Annelise Franco, Elise Magalhães e Nathalia Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Marcella Gripp, Giovana Bezerra e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Napoleão Tigre, Beto Ary Sanford e Beto Gil Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Fontenele, Michele Sanford, Pricilla Gontijo, Eneida Frota, Isabella Fontenele e Sabrina Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Mapurunga, Netinha Gomes, Suely Torres, Théa Moreira e Jéssyca Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gil, Daniel Magalhães e João Carlos Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Gripp, Felipe Belchior, André Cunha e Gabriel Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Ferreira, Luiz Antônio, Daniel Magalhães, João Carlos e Artur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Magalhães com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Magalhães com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Gianna Fernandes, Elise Magalhaes, Marcela Gripp, Daniel e Daniel Magalhães e Fernando Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Elise e Daniel Magalhães com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Magalhães e Marcella Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Marcella Gripp e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira