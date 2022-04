Que horas começa a prova do anjo hoje, sexta-feira (1º)?

O Big Brother Brasil (BBB) 22 será movimentado nesta sexta-feira (1º). Diferentes dinâmicas estão programadas para acontecer. O dia começa com a prova do anjo.

Na noite de quinta-feira (31), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a dinâmica do anjo será autoimune. Não foi divulgado como será realizada a prova e o horário.

Geralmente, aos sábados, prova do anjo acontece pela tarde, entre 13h às 16h.

Indicações de líder e casa

A noite termina com formação de paredão triplo. O líder manda um dos dois castigados pelo monstro ao paredão e indica outra pessoa da casa.

Em seguida, os demais confinados votam no confessionário e escolhem mais uma pessoa. Nesta sexta, a edição ao vivo do BBB 22, na TV Globo, será às 22h35.

Expectativas de brothers para prova do anjo

Antes mesmo da consagração de Gustavo com líder, na varanda do BBB 22, Pedro Scooby, Gustavo, Natália, Eslovênia, Douglas Silva e Paulo André conversaram sobre as diferentes provas. "Eu ganho hoje, já não participo do Anjo. Pronto", disse Gustavo.

"Deixa o Líder para mim!", pediu Scooby. "Você quer o Líder ou o Anjo?", perguntou Gustavo. "O Anjo, quer dizer. Quero o Anjo", respondeu o surfista. "Eu quero os dois!", rebateu o brother, rindo.

"Imagina...", disse Douglas. "Imagina se pudesse ganhar os dois", falou Scooby. "Ia ser irado", opinou Paulo. "A possibilidade de indicar e imunizar alguém. Poder quase supremo, vou fazer tudo que eu quiser", comentou Eslovênia.