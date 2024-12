Que dia é o show do Roberto Carlos na Globo? Confira a data do especial de fim de ano na TV

O final do ano está chegando e um dos momentos mais aguardados da televisão brasileira é o Especial Roberto Carlos, da TV Globo. Em comemoração aos 50 anos de exibição, a atração deste ano recebeu o nome de "RC 50".

O programa será transmitido no dia 20 de dezembro, logo após "Mania de Você". A produção é de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho.

Veja também Zoeira Quem saiu do Masterchef Confeitaria? Veja como foi eliminação do reality nessa quinta (5) Zoeira SBT decide acabar com o 'Programa Raul Gil' após 14 anos no ar, diz colunista

O show foi gravado no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo, no final de novembro. O repertório começou com sucessos como “Esse Cara Sou Eu” e “É Preciso Saber Viver”, e seguiu com clássicos como “Detalhes” e “Quando”.

Entre as participações especiais, nomes como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat subiram ao palco ao lado do Rei. As atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes também marcaram presença na performance das músicas "Olha" e "Como Vai Você".