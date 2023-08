Princesa de Mônaco precisa marcar hora para ver marido e casamento é apenas para cerimonial, diz site

Conforme o site francês Voici, o casamento da princesa Charlene de Mônaco, de 45 anos, e do príncipe Albert, de 65, está passando por uma crise. A princesa precisa de hora marcada para ver o marido, e o casamento dos dois é “apenas para cerimonial”, segundo uma fonte da publicação.

Charlene e Albert são casados desde 2011, e são pais dos gêmeos Gabriela e Jaime, de 8 anos. Ela é nascida no Zimbábue, além de ex-nadadora profissional, tendo participado das Olimpíadas de Sydney, em 2000.

Ainda conforme o jornal alemão Bird, apesar do término privado, os dois continuam bons parceiros e compartilhando o cuidado das crianças. Os assessores da família real não se pronunciaram sobre o suposto término.

Os boatos sobre o fim do casamento começaram em março, quando Charlene foi vista pela primeira vez sem sua aliança. No ano de 2021, a princesa passou boa parte do ano na África, longe do marido e dos filhos. Na época, a distância foi atribuída a um problema de saúde e a opção dela de ser tratada em Zimbábue.