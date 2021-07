Previsão do signo de Touro para hoje, 31 de julho

Neste sábado, após uma semana bem intensa e desafiadora, a Lua irá transitar por Touro durante todo o dia, o que nos ajuda a relaxar e buscar conforto. A Lua cheia que nos influenciou no início da semana pode ter trago muita aceleração e angústia, nos mostrando a necessidade de movimentar e renovar áreas da nossa vida.

Porém, com a nova fase lunar que acontece hoje, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo. Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a). É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse.

Por isso, é extremamente importante cuidar de si mesmo(a) nesse fim de semana e lembrar que você não precisa e nem deve ficar provando a sua própria produtividade. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.

Amor

A Lua na próxima semana forma um encontro muito favorável com o planeta Vênus no signo de Virgem, o que favorece o estabelecimento de relacionamentos amorosos. Porém, o conservadorismo e a objetividade desses signos são presentes tanto no cotidiano quanto na vida amorosa. Por isso, você consegue se entregar ao parceiro à medida que sente seriedade no romance.

Carreira

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano, produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, a rotina e a previsibilidade não serão muito presentes em sua rotina nos próximos dias. Tenha cuidado com estresses no trabalho.

Dinheiro

Durante essa lunação, aproveite para meditar sobre tudo o que atrapalha suas finanças e relacionamentos no trabalho. Deixe a energia da Lua se encarregar de minguar essas energias, mas lembre-se que para isso você também precisa modificar esses padrões.

