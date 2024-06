Previsão do signo de Sagitário para hoje, 22 de junho

A Lua cheia em capricórnio chegou para te mostrar que amadurecer é preciso. Não permita que essas águas imaturas transbordem. A colheita pode não ser tão farta, mas será duradoura. O céu está mostrando os resultados das suas escolhas e ações. Sem ação e planejamento não tem resultado. Marte em Touro pede foco e motivação, mas se você não sabe o que deseja, não tem ação, não tem colheita.

Signo de Sagitário hoje

Como estão os seus ganhos, salários e valores, sagitariano(a)? Um projeto ou trabalho iniciado lá no dia 6 de junho pode trazer bons frutos. Faça ajustes, corte o que for necessário. Sinto que você está no caminho certo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.