Previsão do signo de Libra para hoje, 7 de abril

Hoje a Lua ingressa em Peixes, o que nos ajuda a equilibrar nossos impulsos, que têm se expressado de forma enérgica. Devido à presença de três planetas em Áries, estamos mais propensos a tirar satisfação e a não querer ‘levar desaforo para casa’, o que pode ser prejudicial porque nos impele a direcionar a nossa energia para discussões que não agregam em nada. As energias piscianas nos ajudam a ter mais empatia com o outro, até mesmo para perceber que não vale a pena criar conflitos para apontar as limitações de outra pessoa. Nesses casos, o mais interessante é perceber o motivo que te levou a sentir-se tão incomodado antes de expressá-lo, porque muitas vezes aquilo que julgamos no outro é referente a um traço da nossa própria personalidade que não nos agrada e que não conseguimos integrar de forma saudável. Após essa reflexão você está mais apto para comunicar aquilo que te magoou e explicar que você não gostaria que se repetisse, sem haver algum tipo de desentendimento.

Signo de Libra hoje



Os librianos podem aproveitar o atual posicionamento da Lua, que nos influencia a ser mais sensíveis e carinhosos, para expressar seus sentimentos mais abertamente e conectar-se a quem você ama. É importante ter cautela para não enxergar defeito em tudo e deixar passar os momentos bons da vida.



