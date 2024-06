Previsão do signo de Libra para hoje, 14 de junho

É Lua crescente no signo de Virgem. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Os próximos 7 dias serão de muito trabalho, muitas tentativas e uma busca incessante por um aperfeiçoamento. Apenas faça e veja o que funciona. Se errar, tente outra vez. E lembre-se: os detalhes importam muito.

Signo de Libra hoje

Faça uma pausa e tente reorganizar seus pensamentos e emoções. Aproveite para refletir e planejar seus próximos passos com calma. Você vai começar a enxergar as as situações sob uma nova perspectiva. Aproveite para explorar novos caminhos e renovar suas esperanças e planos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.