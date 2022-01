Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 18 de janeiro

Signo de Gêmeos hoje

Como Mercúrio está retrogradando, pode ser difícil enxergar qual o caminho mais assertivo que devemos tomar para alcançar metas. Em vez de se sentir frustrado e tentar forçar-se a tomar decisões importantes nesse momento, você deve parar para repensar suas prioridades. Analise o que tem tomado mais tempo em sua vida e o que merece mais dedicação, para que dê mais frutos. Além disso, a Lua ingressa em Leão logo no início da madrugada, o que pode gerar até mesmo dificuldades para dormir, além de nos deixar mais impulsivos. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes.A quadratura que Mercúrio retrógrado (seu planeta regente) está formando com Urano hoje pode ter trazido decepções ou mesmo o reaparecimento de pessoas ou sentimentos do passado. A retrogradação ‘exige’ que você revise as questões pendentes em sua vida, para começar um novo ciclo livre dessa bagagem emocional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.