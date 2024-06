Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 11 de junho

A Lua está em Leão. Marte se indispõe com Plutão. Pode ser que você tenha que sair de uma situação confortável e se movimentar. Hoje pode ser aquele dia de tomar decisões, fazer ajustes e mudanças. A sua iniciativa pode acarretar disputas de poder . Muito cuidado com qualquer atividade que ofereça riscos. Evite agir por impulsos e entrar em discussões acaloradas. Pois Vênus conversa com Quíron e vai trazer alguns desconfortos nos seus relacionamentos. Hoje você vai ter que olhar para tudo que dói e incomoda, não evite, não resista.

Signo de Gêmeos hoje

Hoje você está sob a intensa influência do conflito entre Marte e Plutão. Isso pode representar um choque entre seus desejos mais profundos e as realidades do mundo exterior, especialmente em relação a grandes sonhos ou metas de longo prazo. Pode parecer que o universo está esfriando suas expectativas, obrigando-o a enfrentar limites e responsabilidades que antes pareciam distantes. Não é hora de desistir, mas sim de ser mais realista e planejar com mais cuidado.

