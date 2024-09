Previsão do signo de Escorpião para hoje, 14 de setembro

Que cargas pesadas você carrega? Que mudanças você quer fazer na sua vida? O que você quer soltar? O que você quer continuar carregando? Essas perguntas são importantes para o seu dia. Na madrugada, a Lua em Capricórnio faz um aspecto harmonioso com Urano e Plutão, e você sente a força desse encontro. É uma energia que mexe com suas estruturas internas e te convida a refletir sobre transformações. Logo em seguida, a Lua chega em Aquário, e você sente uma liberdade maior para buscar o que realmente faz sentido para sua vida. É um momento para se libertar de amarras e tomar decisões que estão mais alinhadas com o seu verdadeiro caminho. O que ainda te prende e o que te dá asas? A escolha está em suas mãos.

Signo de Escorpião hoje

O universo mexe com as suas estruturas internas, te desafiando a deixar para trás o que está te prendendo. O aspecto da Lua com Urano e Plutão te provoca a abandonar velhos hábitos. Quando a Lua entrar em Aquário, você vai sentir a necessidade de mais liberdade emocional. O que você está disposto a soltar para crescer?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.