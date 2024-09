Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de setembro

Estamos entrando em um período intenso, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a sensação de ter que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo pode ser forte. A temporada de eclipses está oficialmente aberta, trazendo à tona questões que precisam ser resolvidas. A Lua Nova em Virgem pede um olhar atento para seus hábitos e pensamentos. É um momento de reconhecer suas falhas, mas sem permitir que elas te paralisem. Setembro será um mês de cura profunda, onde você estará frente a frente com suas feridas, que encontrarão dissolução durante a Lua Cheia em Peixes, na segunda quinzena do mês. A energia de Virgem pede consertos e ajustes, e hoje, o céu forma um poderoso triângulo entre a Lua, Plutão e Urano, oferecendo uma força extra para o renascimento e para mudanças significativas. Aproveite essa energia para transformar o que precisa ser renovado.



À medida que o dia avança, a Lua entra em Libra, trazendo um clima de equilíbrio e diplomacia. Marte chega em Câncer e nos lembra de um soldado que vasculha o baú de memórias antes de partir para a guerra. Reflita sobre as emoções que precisam ser resolvidas antes de avançar. Use este dia para alinhar suas intenções e se preparar para os próximos passos com coragem e coração aberto.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Libra destaca a importância de equilíbrio em sua carreira e vida pública. Marte em Câncer te leva a olhar para suas emoções e raízes familiares como fontes de força. Não subestime o poder das emoções ao tomar decisões profissionais. Elas podem ser sua maior aliada hoje.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.