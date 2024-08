Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de agosto

A Lua, ainda no signo de Capricórnio, vai interagir logo cedo com com Urano e Netuno. É uma conversa harmoniosa e pode ser que, mesmo sob um céu denso, você fique um pouco mais inspirado(a) e com disposição para inovar ou fazer diferente. No fim do dia, a Lua entra no signo de Aquário e você já vai sentir um clima diferente. A Lua vai chegar perto de Plutão e esses encontros sempre são intensos, pois acabam revelando emoções que estavam ali guardadas, escondidas. Pode ser desconfortável, mas é importante encarar esses desconfortos e liberar esses sentimentos. Prepare-se para sentir o impacto do encontro tenso entre Mercúrio e Urano. Essa quadratura promete trazer uma carga elétrica ao seu final de semana. Ideias inesperadas podem surgir, provocando reações imprevisíveis e desafiando suas certezas. Uma tempestade de novidades ou reviravoltas podem transformar as situações. Esteja aberto(a) às surpresas, mas mantenha-se firme para não ser arrastado(a) pela intensidade dessa energia.

Signo de Capricórnio hoje

Capricorniano, o momento pede que você seja absolutamente verdadeiro consigo mesmo. As circunstâncias estão te forçando a ser autêntico, a deixar de lado as máscaras e a encarar sua essência com honestidade. Pergunte-se o que já não serve mais ao seu crescimento e tenha a coragem de mudar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.