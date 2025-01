Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de janeiro

Hoje, o céu oferece a oportunidade de organizar sua vida, seus sentimentos e suas ideias. A Lua ingressa no signo de Câncer, trazendo à tona a necessidade de acolher e nutrir as emoções. No entanto, ela se opõe a Mercúrio, pedindo atenção às palavras e aos pensamentos. Este é um momento importante para ajustar o que não está fluindo bem entre o que você sente e o que você comunica.



A Lua também interage com os Nodos Lunares, destacando a necessidade de alinhar suas ações com seu propósito. É um convite para integrar suas emoções, pensamentos e ações, buscando um caminho mais harmonioso.



Aproveite o domingo para refletir e colocar sua vida em ordem, respeitando suas emoções e alinhando-as com o que deseja manifestar no mundo. Que ajustes você pode fazer para se sentir mais inteiro e conectado? Lembre-se que nos próximos 18 meses você será convocado a mergulhar nas suas águas piscianas. Chega desse medo de falhar, chega de rigidez e das auto exigências.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua em Câncer ilumina seus relacionamentos, enquanto Mercúrio destaca o lado mais racional das trocas. Evite discussões desnecessárias e busque o equilíbrio entre ser honesto e acolher as emoções do outro. Um diálogo sensível pode fortalecer seus laços.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.