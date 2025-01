Ator de k-dramas Jung Hae In chega ao Brasil e lota aeroporto em São Paulo; assista

A recepção de fãs brasileiros ao ator Jung Hae In lotou uma das áreas de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesse sábado (11). O popular ator de k-drama, estrela da série "Love Next Door" ("O Amor Mora ao Lado"), está pela primeira vez na América Latina, onde realizará um fan meeting — evento em que o artista se encontra com fãs.

O evento com os fãs está programado para acontecer neste domingo (12), na capital paulista.

Veja chegada de ator ao Brasil:

Jung Haen In desembarcou no Brasil por volta das 20h30. Em vídeo divulgado pela produtora do evento que ele participa, é possível ver a multidão que aguardava o ator com bandeiras no aeroporto. Ao chegar, ele foi guiado por uma equipe de segurança.

Ao sair pelo desembarque, ele acenou rapidamente aos fãs que gritavam com o encontro.

Jung Hae In começou a carreira em 2014 e se destacou em produções como "The Three Musketeers" e "Bride of the Centurye". Foi na série "While You Were Sleeping" (2017), em que deu vida a um policial gentil e carismático, que ficou conhecido no mundo

A visita dele ao Brasil dá início a uma sequência de eventos marcados para o primeiro semestre do ano com outros aclamados atores sul-coreanos.

Lee Jun-ho, que interpretou Gu Won na série "Sorriso Real", e Hwang In Youp, protagonista do k-drama "Beleza Verdadeira", virão ao Brasil no mês de março.