Previsão do signo de Câncer para hoje, 2 de julho

Temos uma terça-feira bem movimentada. A Lua chegou pertinho de Urano e o dia já começa agitado. Você tem pressa, um sentido de urgência invade seu dia e pode ser que nem tudo saia como você planejou. Netuno entra no movimento retrógrado e durante alguns meses você vai revisar sua falta de iniciativa, ilusões, emoções, seu lado espiritual e sua saúde mental. E Mercúrio vai bater um papo super amigável com Netuno. Assuntos inconscientes podem vir para superfície. O seu baú do passado está sendo revirado, não adianta tentar esconder. Depois Mercúrio chega em Leão e você vai querer atenção. Nos próximos dias, aproveite a autoconfiança e criatividade leonina para resolver qualquer problema de comunicação. Reflita sobre você mesmo, sobre seus caminhos, talentos e vontades.

Signo de Câncer hoje

Netuno entra em retrogradação e vai te perguntar o que ainda faz sentido

para você. Você ainda vai ter que fazer alguns ajustes até o fim do ano. A terça-feira está favorável para conversas importantes, você vai encontrar o apoio que precisa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.