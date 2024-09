Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de setembro

O dia começa com a Lua em oposição a Mercúrio, iluminando o que está fora de equilíbrio. Mentiras podem vir à tona, injustiças se tornam claras, e tudo o que não está funcionando será exposto. Além disso, a Lua se aproxima de Saturno em Peixes, reforçando a necessidade de enfrentarmos nossas realidades, mesmo aquelas que preferiríamos evitar.



No fim do dia temos um eclipse lunar parcial em Peixes, no grau 25, marcando o fim de um ciclo, o encerramento de algo que já não nos serve mais. Peixes é o último signo do zodíaco, associado à conexão espiritual, mas também à ilusão. Portanto, atenção nos próximos dias, pois estamos mais suscetíveis a enganos, confusões e até golpes. Em termos coletivos, um eclipse em Peixes pode trazer um transbordamento de emoções, mas também eventos ligados à água – chuvas intensas, enchentes ou mesmo a propagação de vírus. Os próximos seis meses podem nos deixar mais vulneráveis a esses acontecimentos, exigindo cuidado redobrado com a saúde mental, emocional e física. É hora de buscar equilíbrio emocional, fortalecer sua conexão espiritual e não se deixar levar pelas ilusões. Fique atento às suas percepções e cuide do seu bem-estar.

Signo de Câncer hoje

O eclipse agita sua busca por sentido e aprendizado. Pode ser o momento de finalizar um curso, filosofia ou crença que já não te serve mais. Prepare-se para ver o mundo de uma forma mais clara e realista, abandonando ilusões e se abrindo para uma conexão mais profunda com sua espiritualidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.