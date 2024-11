Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de novembro

Hoje, Mercúrio encontra os nodos lunares, abrindo portas para uma compreensão profunda do que tem sido vivido. É um dia para ver tudo com mais clareza, para finalmente entender as finalizações, as rupturas e as mudanças que surgiram ao longo do caminho. Talvez perceba que as razões para essas transições eram, na verdade, pontos de partida para algo maior, algo que só você pode trilhar.



E esse entendimento vai além da necessidade de ser aceito, amado ou reconhecido. Não é mais o momento de se prender às pequenas coisas que limitam seu olhar. Permita-se libertar dessas amarras e olhe para o alto, onde há espaço para novos horizontes. Coragem! Seu caminho pede uma visão mais ampla e autêntica.

Signo de Áries hoje

Ariano(a), pense no que quer construir para si mesmo e dê um passo firme nessa direção. Sua mente está ágil, e qualquer meta que colocar à frente agora pode se concretizar, desde que esteja alinhada ao que realmente quer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.