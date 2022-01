Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, despertando mais bom humor e amenizando um pouco as cobranças que foram mais pesadas nos últimos dias. Para aproveitar as energias desse signo de fogo devemos tirar um tempo para movimentar o corpo, saindo um pouco do âmbito mental e direcionando a energia para o físico. Isso é muito importante também para lidar com o pensamento acelerado e, consequentemente, com a ansiedade que estamos sentindo devido ao encontro entre o Sol e Mercúrio retrógrado. Além de várias opções de atividade física que podem ajudar a aliviar esse estresse, algumas práticas como a meditação, a yoga ou simplesmente escrever sobre o que estamos sentindo pode ajudar a acalmar o fluxo de pensamentos.A entrada da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado em relação aos últimos dias, mas também mais impaciente. Por mais que várias ideias e questionamentos estejam vindo à tona agora, é mais interessante lidar com isso internamente e não discutir sobre o assunto hoje. Momento de descontração com as pessoas amadas podem ser proporcionados por essa Lua.