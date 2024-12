Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de dezembro

Prepare-se para um dia agitado e cheio de ideias! A oposição entre Mercúrio e Júpiter coloca a comunicação em destaque, com um turbilhão de mensagens e interações. As ruas estarão movimentadas, refletindo essa intensa troca de informações.



Júpiter em Gêmeos traz um ar fresco para áreas da sua vida que estão estagnadas. É hora de aproveitar essa energia expansiva para se conectar com novas ideias, pessoas e oportunidades. Se algo estava parado, este é o momento de dar um empurrãozinho e sair da inércia.



Com a mente fervilhando, este é um dia propício para colocar no papel seus planos para o futuro. Aproveite a inspiração para criar sua lista de metas para 2025, definindo seus objetivos com clareza e otimismo.



Lembre-se:

- No meio de tantas informações, procure filtrar o que realmente importa.

- Comunique-se com clareza para evitar mal entendidos.

- Esteja aberto a novas perspectivas e ideias.

- Anote suas inspirações e insights para não perdê-los no turbilhão do dia.



Aproveite essa energia jupiteriana para dar um salto em direção aos seus sonhos!

Signo de Aquário hoje

Sua criatividade está em alta, Aquário! A oposição Mercúrio-Júpiter desperta sua imaginação, trazendo inspiração para novos projetos e atividades prazerosas. Aproveite para expressar seus talentos, se divertir e compartilhar suas ideias com o mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.