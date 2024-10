Previsão do signo de Aquário para hoje, 2 de outubro

Hoje, a Lua Nova em Libra chega acompanhada de um eclipse solar, iluminando diretamente seus relacionamentos e parcerias. É um momento poderoso para reflexões profundas que podem durar os próximos seis meses. A grande pergunta do dia é: O que ou quem ainda cabe na sua vida? Este é o momento de avaliar as conexões que você mantém e as que já não fazem mais sentido.



Quais situações você vem adiando? O que você tem empurrado com a barriga, na esperança de que o tempo resolva? Chegou a hora de tomar decisões e encarar de frente o que precisa ser resolvido. Não deixe mais nada para depois. Esse eclipse pede clareza e ação sobre suas pendências emocionais, profissionais ou pessoais.



No final do dia, a Lua se encontra com Mercúrio, incentivando uma conversa honesta e direta. As palavras ganham poder, e há espaço para diálogos que trazem solução e entendimento. Aproveite para esclarecer mal-entendidos e alinhar expectativas.

Signo de Aquário hoje

O eclipse ativa suas metas, desejo de expansão, estudos e viagens. É hora de revisar os planos que você tem para o futuro. Pendências em relação a novas perspectivas ou projetos acadêmicos pedem resolução. Deixe de lado o que não te empolga mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.