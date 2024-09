Preta Gil fala sobre queda de cabelo durante tratamento contra o câncer: 'Depois ele cresce'

No segundo ciclo de quimioterapia tratando um câncer, Preta Gil comentou, nesta quarta-feira (18), sobre a queda de cabelo. A artista retomou o tratamento oncológico em agosto após recidiva da doença.

"Pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Está caindo bastante, mas da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça. Desta vez, estamos no segundo ciclo (de quimioterapia), vamos ver. Ainda faltam quatro, mas não tem problema. No cabelo a gente coloca lenços e outras coisas. Depois ele cresce", disse no Instagram.

A artista de 50 anos havia relatado que o câncer retornou em quatro partes do corpo.

A filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, celebrou estar curada. No entanto, recentemente, ela comunicou aos fãs que o câncer havia voltado, e passa por novo tratamento.