Preta Gil apoia Luísa Sonza após cantora pop revelar traição de Chico Moedas

Após Luísa Sonza confirmar no programa “Mais Você”, desta quarta-feira (20), que terminou o namoro com Chico Moedas por uma traição, Preta Gil demonstrou apoio à artista, com uma carta aberta no Instagram.

Legenda: Preta Gil já falou publicamente que o casamento dela com Rodrigo Godoy chegou ao fim após ele a trair com sua personal stylist Foto: Reprodução/Instagram

“Obrigada, Luísa Sonza, por usar toda a sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim, mas a milhares de mulheres. Sim, temos que desmascarar os traidores e abusadores para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto”, escreveu Preta nos Stories.

Em seguida, a artista ainda compartilhou trechos do texto escrito por Luísa no programa matinal. Preta também publicou um print de um tweet, que diz: “Neymar, Chico são a visibilidade do que ocorre na invisibilidade dos lares ordinários: o machismo estrutural. Exaltemos as mulheres que expõem suas dores para denunciar tantos abusos psicológicos”.

Traição

Preta Gil já falou publicamente que o casamento dela com Rodrigo Godoy chegou ao fim após ele a trair com sua personal stylist, que chegou a morar na casa deles.

O término do relacionamento aconteceu em meio ao tratamento da artista de câncer.