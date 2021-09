Pétala Barreiros faz desabafo e acusa ex de usar Lívia Andrade para atingi-la: 'se escondendo'

A influenciadora Pétala Barreiros fez desabafo no Instagram nesta segunda-feira (27), logo após Lívia Andrade publicar vídeos de denúncias contra o pai dela, Altemir Barreiros.

Ainda em 2011, ele e o irmão, Altair, foram presos em flagrante por suspeita de roubo de joias no Interior de São Paulo. Na publicação, Lívia mostrou imagens antigas de um programa mostrando o caso. "Exemplo vem de casa?", perguntou aos seguidores.

Em resposta, Pétala disse ter ficado nervosa com a publicação. "Mais uma vez o meu ex se escondendo atrás da namorada dele para me atingir. E mais uma vez, desde o início do ano, ela buscando atingir o meu pai", declarou.

Pétala é ex-mulher de Marcos Araújo, presidente da empresa Audiomix, com quem tem dois filhos, Lucas e Lorenzo. A separação do casal aconteceu no início deste ano e, desde então, ele namora Lívia Andrade.

"Todo mundo está cansado de saber dessa história. Meu pai responde na Justiça e eu estou aqui para defender ele e vou estar até o final, porque eu tenho caráter e honra e vou defender meus pais até o último dia da minha vida", continuou a influenciadora.

Discussão nas redes

Sem citar o nome do ex, Pétala pediu para que ele pare de usar a atual namorada na questão. "Você tá usando ela para falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Porque você não tem nada para falar de mim", disse.

Enquanto isso, também pediu para que Lívia não se envolvesse na história para atingi-la. "Você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos, me deixa em paz, pelo amor de tudo que tem de mais sagrado", complementou.

Finalizando o desabafo, Pétala ainda relatou enxergar a modelo como mais uma peça no jogo pós-separação.

"Você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só está fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Isso que eu não entendo", relatou.

Separação conturbada

A história entre Pétala e Marcos veio à tona no começo de 2021, quando a influenciadora acusou o ex de agressão e traição. Na época, ela disse estar sofrendo ameaças por conta da revelação.

Marcos possui decisão da Justiça que impede Pétala de tocar no nome dele, enquanto ela possui medida protetiva contra o pai dos filhos.

Ainda na semana passada, a influenciadora realizou exame de DNA para detectar a relação de paternidade entre Marcos e o pequeno Lucas.