Perfil de Duda Mehdef é desativado após Bella Campos anunciar término com MC Cabelinho

O perfil de Duda Mehdef foi desativado no Instagram, na noite dessa segunda-feira (28), após a atriz Bella Campos confirmar o fim do relacionamento com o cantor MC Cabelinho. Ela é apontada como pivô de uma suposta traição do artista. Segundo a jovem, o rapaz teria mentido dizendo estar solteiro ao se relacionar com ela.

A mulher acumulava mais de 120 mil seguidores na rede social, onde compartilhava a rotina e publicava fotos com estilo mais sensual. Mas, desde a noite de segunda, não é mais possível encontrar a conta da moça.

Momentos antes, Bella Campos se pronunciou confirmando os rumores de que o relacionamento com rapper chegou ao fim. Na ocasião, a atriz disse que interrompeu uma viagem de trabalho para falar sobre o assunto, e aproveitou para alfinetar o silêncio do antigo companheiro.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou.

A atriz também revelou que o término aconteceu "em função dos motivos óbvios".

Legenda: Bella Campos confirmou o término com MC Cabelinho no Instagram, na noite desta segunda-feira (28) Foto: Reprodução

As informações sobre o suposto término do casal iniciaram no último fim de semana, quando Duda Mehdef fez comentários em perfis e postou vídeo afirmando que se encontrou com o cantor no último sábado (26).

O rapper teria se encontrado com o suposto affair em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele teve um show na capital mineira no fim de semana. Segundo o perfil Subcelebrities, Cabelinho teria dito à jovem que estava solteiro, mas que o fim do namoro ainda não era público.

Ainda nessa segunda, após a cobrança pública de Bella, MC Cabelinho, enfim, se pronunciou sobre o caso, mas apenas para dizer que não iria "dar mídia" ou palco para "ninguém crescer".

Quem é Duda Mehdef

A estudante de Direito tem 23 anos e acumulava mais de 120 mil seguidores na conta que mantinha no Instagram. Segundo a jovem, ela e MC Cabelinho viveram um romance após se conhecerem em 2018. Na época, os dois saiam juntos quando o rapper visitava a capital mineira.

O cantor começou o relacionamento com Bella Campos em outubro de 2022, durante a preparação de elenco para a novela "Vai Na Fé", da TV Globo, onde interpretaram o casal Hugo e Jenifer.