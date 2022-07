Pepeu Gomes faz crítica às músicas de Anitta em entrevista: "não me acrescentam nada"

O cantor e instrumentista Pepeu Gomes, de 70 anos, fez críticas às músicas da também cantora Anitta, 29, em uma entrevista à revista Quem, segundo informações do portal Metrópoles. "Não me acrescentam nada", afirmou o artista.

Pepeu disse ainda não acompanhar os artistas da nova geração e preferir continuar ouvindo os seus ídolos de sempre, como Jimmy Hendrix, Ella Fitzgerald, Jamiroquai e Arnaldo Antunes.

“Nada contra, nada a favor, não me acrescenta nada. Respeito tudo, na praia dela (Anitta), é uma artista que venceu, que está vencendo a grande batalha que é ser artista no Brasil”, apontou.

Pepeu Gomes Cantor Escuto aquilo que sempre gostei, e que me traz um saudosismo sadio. Isso é meio normal. Eu sempre briguei para que a gente fizesse músicas que fossem eternas. Preta Pretinha fez 50 anos agora e continua viva. A música do Brasil não anda bem das pernas, porque estão tomando um rumo onde só se mostra bunda, as músicas só com dois acordes.”

O ex-integrante da banda Novos Baianos (junto com Baby do Brasil e Moraes Moreira) garantiu ainda que nunca fez música para enriquecer, ao contrário do que ele acredita que é o objetivo dos cantores mais novos.

“Nunca foi (meu objetivo). Mas sim deixar uma obra como (Moraes) Moreira deixou, que é uma referência não só para o Brasil, mas para a América Latina. Ninguém enriquece com a música. É um ou outro. Principalmente músico instrumentista que ganha mais instrumentos do que cachê”, reforça Pepeu Gomes, que foi considerado um dos dez maiores guitarristas do mundo pela norte-americana Guitar World.