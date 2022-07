Gabi Lopes afirma que fez festa para comemorar perda de virgindade aos 19 anos: 'Churrasco do hímen'

A atriz Gabi Lopes, de 27 anos, contou, em entrevista a um podcast, que chegou a dar uma festa para comemorar a primeira transa. "Churrasco do hímen", ironizou a também influenciadora, que arrancou risadas das apresentadoras do programa.

A revelação foi feita no PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta. A conversa surgiu enquanto Gabi contava que abriu a primeira empresa aos 15 anos, enquanto ainda promovia festas junto de Dudu e Emilio Surita.

"Aquela matinê beats era minha, do Dudu e do Emilinho. É muito louco associar que eu tinha uma matinê, mas me lembro de brincar de boneca antes de ir para lá com a Manu Gavassi. Meu processo de amadurecimento demorou, brinquei de boneca até os 15 anos. Eu não transava, eu era virgem, mas eu tinha uma empresa", contou.

Primeiro namorado

A primeira vez, ela explicou, aconteceu aos 19 anos, antes de entrar para o elenco da novela 'Malhação: Sonhos', da TV Globo. Foi Tata quem lembrou da festa dada por Gabi.

"Não fui eu, foi a minha mãe", corrigiu a atriz ainda brincando com as amigas. Segundo ela, a iniciação sexual aconteceu com o primeiro namorado. "Foi lá no Rio, com o menino Igor, meu primeiro namorado. Ele era todo skatista, eu era 'coleirinha'... Aí fui lá e perdi a virgindade. Guardei tanto pra quê, né?", explicou.

Na época, ela explicou, que ainda mantinha um pensamento mais fechado por causa dos preconceitos da época. Além disso, afirmava para si mesmo que queria apenas trabalhar.

"Com certeza era o machismo. Eu ficava: 'não posso dar pra todo mundo'. E minha mãe dizia: 'Gabriela, que idiota! Você não gosta do menino da praia? Fica com ele!'", completou.