Pedro Paulo Rangel será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22)

O ator Pedro Paulo Rangel será velado nesta quinta-feira (22) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Centro da Capital fluminense. A ocasião será aberta ao público e começa às 10h, seguindo até 13h.

Após a cerimônia de despedida, ele será cremado no Cemitério da Penitência, no bairro Caju, Zona Portuária da cidade. Este evento será fechado somente para familiares e amigos, conforme o portal g1.

Pedro Paulo Rangel faleceu no fim da madrugada dessa quarta-feira (21) aos 74 anos. Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, tratando uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, doença conhecida popularmente como DPOC. Ele deu entrada na unidade de saúde no último dia 30 de novembro.

Carreira de Pedro Paulo Rangel

Carioca, Pedro Paulo nasceu no dia 29 de junho de 1948 e morou no município de Rio Cumprido, na Zona Norte da cidade.

O primeiro contato com o teatro aconteceu aos 11 anos, quando descobriu a vontade de ser ator. A partir de então, escreveu peça, entrou para o teatro da Igreja de Santa Terezinha e, anos depois, ingressou no Conservatório Nacional de Teatro.

A estreia na Globo ocorreu em 1972, na novela 'Bicho do Mato', mas o primeiro sucesso ocorreu no folhetim 'Gabriela', com o personagem Juca Viana, quando protagonizou o primeiro nu masculino da televisão.

Entre os trabalhos mais marcantes de Pedro Paulo estão as novelas "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale Tudo" (1988), e o humorístico "TV Pirata" (1988).

No humor, marcou a televisão ao participar do humorístico 'Viva o Gordo', de 1982, e foi convidado a fazer parte da segunda temporada de 'TV Pirata', de 1988.

Outras obras importantes da carreira do ator são as novelas "Pedra Sobre Pedra", "Vale Tudo", "A Indomada", "Saramandaia", "O Cravo e a Rosa" e "Belíssima".

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.