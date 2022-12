Pedro Paulo Rangel disse se arrepender ‘profundamente’ de ter começado a fumar

O ator Pedro Paulo Rangel morreu nesta quarta-feira (21), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Ele enfrentava desde 2002 a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, após anos entregue ao tabagismo. Apesar de ter adotado hábitos saudáveis a partir dos anos 1980, ele confessou em entrevista ao Extra, em outubro, ter se arrependido de começar a fumar.

“Se tem algo de que eu me arrependo profundamente é de ter começado a fumar. Se vejo um fumante, digo: 'Não faça isso, espelhe-se no meu caso'. Aí conto umas coisas tristes pra impressioná-lo. Hoje em dia, eu só sou viciado em séries, adoro”, disse.

O artista estava internado desde o 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar . Em entrevista à Record, há 5 anos, ele também falou sobre as sequelas do problema na rotina.





“Eu fico empapuçado de ar e não tenho força para colocar ele para fora. Quando eu vou tomar banho, me lavo de um lado, descanso, lavo o outro. E para enxugar a mesma coisa. Isso tudo e tomo muita medicação: Uma me faz tremer, outra tira a memória, mas tudo é pra eu não entrar em crise”.

Com mais de 50 anos de carreira, Pedro Paulo Rangel participou de várias produções marcantes, como Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale Tudo" (1988), e o humorístico "TV Pirata" (1988).