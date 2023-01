'Pearl', filme de terror estrelado por Mia Goth, estreia no Brasil em 2023; veja data

O filme "Pearl", que antecede os acontecimentos de "X: A Marca da Morte", chega aos cinemas do Brasil neste ano. Estrelada por Mia Goth e dirigida por Ti West, a produção estreia no dia 9 de fevereiro.

O anúncio foi feito pela Cinecolor Films Brasil por meio das redes sociais nesta segunda-feira (2). A distribuição do filme será feita também pela Universal Pictures e pela A24.

Assista ao trailer:

Origem da vilã

"Pearl" é o segundo filme da trilogia de Ti West. Será retratada a história de origem da jovem Pearl (Mia Goth), que assassinou um grupo de atores pornô no primeiro capítulo da trinca de filmes.

A produção se passa em 1918 e segue o desejo da protagonista em ser famosa, mesmo isolada e presa em uma fazenda no Texas. Ela tem de cuidar do pai doente e lidar com a vigilância da autoritária e devota mãe.

Frustrada por ter seus sonhos renegados, a garota começa uma série de assassinatos para alcançar o que deseja.

Terceiro filme

De acordo com Ti West, em comunicado, o terceiro filme da trilogia, "MaXXXine", já está em produção. A franquia terá o retorno de Mia Goth no papel de Maxine, a única sobrevivente do massacre que ocorreu em "X".

"MaXXXine" se passará na década 1980 e acompanhará a saga da protagonista para se tornar uma atriz famosa em Los Angeles, após os traumas que vivenciou.