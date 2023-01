Série '1899', da Netflix, é cancelada; cartunista brasileira acusou criadores de plágio

A série '1899', da Netflix, foi cancelada. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (2) pelo diretor e roteirista alemão Baran Bo Odar, um dos criadores da produção original, em sua conta no Instagram.

"Nós teríamos amado terminar essa incrível jornada com uma segunda e uma terceira temporada, como fizemos com 'Dark'. Mas, às vezes, as coisas não acontecem como nós planejamos. É a vida", escreveu Odar.

O roteirista disse ainda que sabia que a decisão desapontaria os fãs da série. "Mas nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações que vocês tenham feito parte dessa maravilhosa aventura", concluiu. O comunicado é assinado, também, por Jantje Friese, cocriadora da produção.

Denúncia de plágio

Em novembro, pouco após a estreia da série, a quadrinista brasileira Mary Cagnin acusou a Netflix de plágio. Em uma série de publicações no twitter, ela apontou semelhanças entre a obra e o quadrinho 'Black Silence', de sua autoria, publicado em 2016.

Legenda: Tweet de Mary Cagnin viralizou após acusações de plágio Foto: Reprodução/Twitter

À época, Cagnin também disse acreditar que o trabalho chegou aos produtores da Netflix após o quadrinho ser exibido na Feira do Livro de Gotemburgo, em 2017.

Odar rebateu a alegação da brasileira. "Infelizmente, nós não conhecemos a artista, nem seu trabalho ou quadrinhos. Nós nunca roubaríamos de outros artistas, já que nos sentimos artistas. Nós também a procuramos e esperamos que ela retire essas acusações. A internet se tornou um lugar estranho. Por favor, mais amor em vez de ódio", escreveu o diretor.

