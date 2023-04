Paul Cattermole, membro do grupo pop S Club 7, morre aos 46 anos

O músico Paul Cattermole, membro da banda S Club 7, morreu aos 46 anos, em Dorset, na Inglaterra. Conforme a BBC, Paul morreu nesta quinta-feira (6). A banda lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais.

"Estamos verdadeiramente devastados pela morte do nosso irmão, Paul. Não há palavras para descrever a profunda tristeza e perda que nós todos estamos sentindo. Somos tão sortudos de termos o tido em nossas vidas e agradecidos pelas memórias marcantes que temos", dizia o comunicado da banda.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Conforme a BBC, há circunstancias suspeitas sobre o falecimento de Paul. A família do cantor solicitou privacidade nesse momento.

S CLUB 7

Paul Cattermole fazia parte do grupo pop S Club 7, criado pelo empresário Simmon Fuller, ex empresário das Spice Girls e criador do grupo Now United.

Legenda: Paul Cattermole era membro do grupo pop S Club 7 Foto: Getty imagens

O grupo S Club 7 é composto por Jo O'Meara, Bradley McIntosh, Jon Lee, Rachel Stevens, Tina Barrett e Hannah Spearritt. Segundo a BBC, a banda vendeu mais de 10 milhões de álbuns no mundo. Ainda segundo o veículo britânico, S Club era uma das banda mais populares entre as décadas de 1990 e 2000.