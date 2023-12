Paolla Oliveira encerra contrato com TV Globo após 18 anos

A atriz Paolla Oliveira compartilhou nas redes sociais que encerrou o contrato fixo com a TV Globo após 18 anos. Na postagem, a artista lembrou momentos e personagens da trajetória na emissora e demonstrou gratidão pela história.

“São 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso”, destacou.

Paolla estreou oficialmente na emissora em 2005, na novela “Belíssima”, após uma participação em “Malhação” no mesmo ano. “Encarei minha primeira protagonista em horário nobre, um salto gigante. Aprendi muito com tudo e jamais me acomodei com as conquistas”, afirmou.

“Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa. Já peguei tirolesa, fui dublê e esbarrei num Emmy”, listou a artista.

Entre novelas de destaque com Paolla Oliveira, estão "O Profeta" (2006), "Amor à Vida" (2013) e "A Força do Querer" (2017). A mais recente participação da atriz em uma trama da emissora foi em "Cara e Coragem", que estreou em 2022 e chegou ao fim no início deste ano.

Apesar do término do contrato fixo, Paolla ressaltou no texto de despedida que já tem um novo projeto para estrear nas telas da emissora: “Justiça 2”, continuação da série de 2016. Na obra, ela viverá a empresária Jordana.

“Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas (...) Obrigada, TV Globo, até já!”, finalizou a artista.