Pai faz chá revelação inusitado com jogo Super Mario e viraliza; veja vídeo

O chá revelação virou uma tradição entre as famílias como um momento para celebrar a descoberta do sexo do bebê que está a caminho. Balões, fogos de artifício e bolos com as cores rosa ou azul são as formas mais comuns dessas comemorações.

O desenvolvedor drupal e fã de games Igor Barato, de 29 anos, conseguiu surpreender a família pela criatividade e viralizou nas redes sociais ao utilizar uma versão própria de Super Mario, da Nintendo, para apresentar Manu, sua filha com Marinara Barato.

A apresentação é uma mistura de games como Super Mario Bros 3, do NES, e a Super Mario World, do Super Nintendo. Ele criou uma simulação dos jogos ao brincar com a estética e personagens do mundo gamer. Na tela, as sílabas “me” e “ni” aparecem várias vezes, o que deixou os familiares de Igor na expectativa — até, finalmente, revelarem o "menina".

Assista ao vídeo



De acordo com o portal Metrópoles, o desenvolvedor notou que as pessoas no chá não sabiam que seria um jogo de videogame e estavam bravas, mas depois que o jogo começou todos gostaram da ideia.

"Falei que ia virar tendência... pelo menos pra mim", divertiu-se Igor no Twitter.

A ideia para a escolha do tema do chá revelação se deu por Igor ser fãs de games. Ele ainda diz esperar que a filha jogue com ele no futuro. "Sempre gostei muito de videogame e espero que ela também goste de jogar comigo. É um mundo mágico muito legal e que, com toda certeza, ajuda no desenvolvimento da criança", disse o pai ao portal.