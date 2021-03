O padre Marcelo Rossi viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (30) após usuários apontarem mudanças sua forma física. O religioso aparece em fotos recentes com o corpo mais "malhado".

Não faltaram memes nas redes sociais sobre o corpo "bombado" do padre. "Óstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi Em busca do Shape Sagrado", brincou um usuário. "Padre Marcelo está prestes a tirar seus pecados na base do supino, rosca invertida, remada e halteres", comentou outro internauta.

O shape musculoso do padre chama atenção pelo fato de que ele já teve um figura muito diferente. Ele já chegou fazer dietas radicais e perder cerca de 40 quilos. Marcelo Rossi já revelou à revista "Quem" que já esteve próximo de uma anorexia.

Em entrevistas antigas, o religioso já afirmou ter tomado esteroides antes de ser ordenado padre.

Legenda: Instagram do padre tem comentários sobre sua forma física Foto: Reprodução/Instagram

Procurada pela reportagem da "Quem", a assessoria de padre Marcelo Rossi afirmou que o religioso não deseja se pronunciar sobre o caso.