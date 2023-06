Os Vizinhos Racistas: Linha Direta relembra três casos de violência racial no Brasil

O programa 'Linha Direta', da TV Globo, abordará três casos de violência racial ocorridas no Brasil, contando com depoimentos e reconstituição das ocorrências. O programa vai ao ar na quinta-feira (15), com o tema "Os Vizinhos Racistas", sendo conduzido pelo apresentador e jornalista Pedro Bial.

Ao longo da trama, vão debater um pouco sobre a lei do crime de Racismo, que está em vigor há 35 anos no Brasil. Apesar de ser inafiançável e imprescritível, diversos casos ocorrem anualmente.

Casos de racismo

O primeiro caso aborda a morte de Antônio Alves de Freitas, em 2017. O homem sofreu ofensas raciais e perseguição do vizinho Joel de Souza Lima, em Belo Horizonte, antes de ser assassinado a facadas. Joel foi preso em flagrante e condenado a 18 anos de prisão por homicídio por ódio.

O segundo caso ocorreu com a família de Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta, em 2011. Eles moravam em Mogi das Cruzes, em São Paulo, junto com o filho mais jovem do casal Pedro.

Na época, o guarda municipal José Carlos de Oliveira se tornou vizinho deles e passou a fazer ofensas e ameaças à família. O agente deu três tiros em Pedro pelas costas e foi preso por tentativa de homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas. Atualmente está detido no presídio em Guarulhos.

Por fim, o terceiro caso foca na história do jovem negro de 19 anos, Jeferson Leandro Matias Salvador, que foi queimado vivo pelo próprio cunhado, o serralheiro Emerson Souza Sales, em 2003.

O caso segue impune, já que Emerson ainda não foi julgado mesmo 20 anos depois do crime. O foragido da justiça tem 46 anos.

Linha Direta

O programa vai ao ar às 23h na quinta-feira (14) depois de Cine Holliúdy, na Globo. A partir de sexta, o programa poderá ser ouvido no Linha Direta Podcast, disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio.