Heloísa Borba Gonçalves foi encontrada? Saiba o que aconteceu com a 'Viúva Negra'

O programa "Linha Direta" exibiu, nessa quinta-feira (8), a história de Heloísa Borba Gonçalves, 73. Conhecida por "Viúva Negra", ela é procurada pela Interpol e foragida da Justiça há mais de 50 anos por suspeita em participação nas mortes de ex-maridos.

O programa policial mostrou a história das vítimas de Heloísa. Além de ser procurada pela Justiça brasileira, ela integra a lista de pessoas mais procuradas do mundo e do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI.

Conforme cartaz de "Procura-se" apresentado no "Linha Direta", Heloísa Borba também é suspeita de crimes de fraude e estelionato. As ações começaram em 1977.

Casos envolvendo companheiros

O primeiro mistério envolvendo Heloísa foi no acidente de carro de um ex-marido — um médico alemão, Guenther Wolf.

Curiosamente, o fato se deu seis meses depois a ela ter dado à luz Vitória Leticia e a registrado como filha de Guenther, que herdou toda a fortuna do médico.

Em 1977, Carlos Pinto da Silva, companheiro de Heloísa, sofreu um atentado a tiros em Salvador, mas sobreviveu.



Cinco anos depois, em 1982, ela conheceu o português Irineu Duque Soares, no Rio de Janeiro. Eles se casaram e cinco meses depois o homem foi assassinado. Heloísa herdou os bens ao registrar mais um bebê em seu nome.

Legenda: Pedro conversou com familiares e apresentou a história das vítimas da 'Víuva Negra', como a do empresário Nicolau Saad Foto: Reprodução/TV Globo

Em 1990, aos 40, ela se aproximou de Nicolau Saad, que também foi morto tempos depois. Dois anos depois, o coronel Jorge Ribeiro, outro companheiro de Heloísa, foi brutalmente assassinado. No ano de 1993, Wagih Murad, 84, outro ex-marido morreu após um atentado.

Com a morte dos homens que se relacionou, Heloisa teria herdado sete apartamentos em Copacabana, três no Leblon, duas casas no Jardim Botânico, três lojas e um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Heloísa segue foragida da Justiça

Legenda: Mulher segue sendo procurada pela Justiça Foto: Reprodução/TV Globo

Heloísa Borba Gonçalves foi denunciada há quase 20 anos, em 2004, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Conforme destacou o programa policial, ela é acusada de ter se envolvido na morte dos ex-maridos.

Conforme matéria do portal Uol, investigações do FBI em 2013 rastrearam Heloísa na Flórida, nos Estados Unidos, com outro nome: Heloísa Saad Lopez, mas até hoje seu paradeiro é desconhecido.

A condenação de Heloisa se deu em 2011, depois de ter faltado em cinco julgamentos no 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Desde então, segue foragida da Justiça.