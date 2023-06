Viúva negra: relembre caso de condenada por matar parceiros que será exibido no Linha Direta

Heloísa Borba Gonçalves, conhecida como Viúva Negra, estará no centro da narrativa contada pelo “Linha Direta”, nesta quinta-feira (8). Com uma história que beira a ficção, a mulher é procurada pela Interpol e responde por crimes como estelionato, fraude e falsidade ideológica, além de ser apontada como mandante dos assassinatos de vários ex-maridos, segundo informações da Rede Globo.

Comandado por Pedro Bial, o programa deverá apresentar os detalhes dos crimes cometidos por Heloísa contra seus companheiros. A atração vai ao ar nesta quinta, às 22h55, no horário de Brasília.

CONHEÇA O CASO

Assim como o típico início de um filme de suspense, a edição desta semana deverá começar com um fato inusitado: o misterioso acidente de carro que ceifou a vida do médico alemão Guenther Wolf, com quem Heloísa teria se casado pouco tempo antes do acidente, em 1971. Meses após a tragédia, a mulher deu à luz a Vitória Leticia, registrando-a como filha do profissional de saúde, e herdando, assim, seus bens.

No final dos anos 70, Heloísa já havia seguido em frente, e vivia um relacionamento com Carlos Pinto da Silva, quando o homem sofreu um atentado a tiros. Apesar do susto, Carlos sobreviveu.

Em 1982, a "Viúva Negra" conheceu o português Irineu Duque Soares, com quem acabou se casando. A união, no entanto, não durou muito já que o estrangeiro foi assassinado cinco meses após subir ao altar. Mais uma vez, Heloísa ficou com a herança, pois havia tido um filho com o homem.

Depois do português, a mulher ainda enterrou outros três companheiros, levantando as suspeitas da polícia.

INVESTIGAÇÃO

Em 2013, uma equipe do FBI descobriu que a viúva estava na Flórida, nos Estados Unidos. Por lá, a mulher teria construído uma nova vida, e tornado-se Heloísa Saad Lopez. Apesar das investigações, a mulher nunca foi localizada.