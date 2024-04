Onde foi gravada a novela 'No Rancho Fundo'? Saiba mais sobre a produção

A novela 'No Rancho Fundo', que fez estreia na TV na segunda-feira (15), pode até se passar em um cenário fictício, mas o estado de Minas Gerais foi espaço para gravação de diversas cenas da novela. Segundo o jornal O Globo, a locação da vez foi a cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

Na trama, a cidade real será a fictícia Lasca Fogo, onde se passa parte da história. Diamantina fica a 285 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e foi onde nasceram Chica da Silva e Juscelino Kubitschek.

Ainda conforme publicação do O Globo, o elenco esteve na cidade há mais de um mês, quando foram gravadas imagens da primeira fase da novela no nordeste mineiro.

Veja também

Alexandre Nero (Tico Leonel), Luisa Arraes (Blandina), Welder Rodrigues (Sabá Bodó), Igor Fortunato (Zé Beltino) e Guthierry Sotero (Nastácio) foram alguns dos que fizeram questão de registrar momentos na Cidade.

O elenco teria passado por lugares como as cachoeiras do Parque Estadual do Biribiri, os paredões rochosos da Gruta do Salitre e o casario do Centro Histórico.

No mundo fictício do folhetim, entretanto, os distritos de Lasca Fogo e Lapão da Beirada estão localizados em Cariri, no sertão da Paraíba, onde vive a família Leonel. O clã é chefiado por Zefa e Tico, interpretados por Andréa Beltrão e Alexandre Nero.

Atores encantados

Durante o evento de lançamento da novela, realizado uma semana antes da estreia na TV, os integrantes do elenco falaram sobre a experiência de rodar a trama, além dos principais detalhes aos quais têm se apegado no processo de trabalho.

Alexandre Nero, por exemplo, fez questão de ressaltar o quanto estava apaixonado pelo projeto e como havia se apegado a Tico Leonel. O ator contou que foi convidado para fazer o vilão da novela, mas argumentou para ficar com o papel do mocinho atrapalhado justamente por enxergar nele uma oportunidade de fazer algo diferente.

"Ele é um cara com fé na humanidade, ele acredita nas coisas. Ao passo em que ele é muito emotivo, ele também é muito engraçado. Se você disser para ele que está morto, ele vai acreditar. Essa é a brincadeira desse personagem", contou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

O ator também garantiu que o processo de imersão é intenso e gratificante. "Sou o cara que se declara o tempo todo do personagem, muito encantado pela novela, pelas pessoas. Texto e direção que poucas vezes tive oportunidade de trabalhar em trabalhos tão requintados", revelou em coletiva.

Luísa Arraes, que interpreta a vilã Blandina, também fez questão de elogiar. "É um elenco que vem muito do teatro, né? Se tem uma cena que a gente tem uma fala, a gente vai querer fazer rigorosamente. Quando a gente está no teatro, por exemplo, ensaiamos ali quatro meses e fica pensando em cada detalhe, então acho que essa experiência nos une. Nessa novela, quem ver vai perceber que existe um mundo por trás de cada personagem", reforçou.