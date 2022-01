'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' ganha primeiro trailer; assista

A série de "Senhor dos Anéis", produzida pela Amazon, teve o primeiro teaser divulgado nesta quarta-feira (19). No pequeno trailer, o estúdio revelou o título completo da produção — "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder".

No Twitter, a produtora ainda divulgou um vídeo de como foi feito o trailer. É possível ver os bastidores de uma equipe forjando as letras usadas na filmagem.

Oficialmente, a produtora ainda não divulgou enredo e elenco que participa de produção audiovisual.

"O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" estreia exclusivamente no Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022, em mais de 240 países, incluindo o Brasil.

Take an exclusive behind-the-scenes look at how Prime Video's The Lord of the Rings: The Rings of Power title reveal trailer was made. pic.twitter.com/Gw2GDTwqDb