O que aconteceu com Poliana Abritta? Apresentadora é afastada do Fantástico

Âncora do Fantástico, Poliana Abritta foi substituída por Ana Paula Araújo neste domingo (26), após a apresentadora sentir sintomas gripais. Ela e o marido, o também jornalista Chico Walcacer, apresentaram os sintomas e, devido aos protocolos da emissora, a apresentadora acabou sendo afastada da última edição do ano do programa, causando correria nos bastidores.

Ana Paula, que comanda o Bom Dia Brasil, integra a equipe de apresentadores substitutos da revista eletrônica. Ela antecipou o retorno da folga de Natal para cobrir a ausência da colega.

O motivo da troca de âncoras não foi mencionado durante a atração, mas foi revelado pelo site TV Pop. No perfil do Instagram, a âncora oficial afirmou que veria a atração de casa.

"Nada de sofá, vou me aninhar é na rede pra esperar o Show da Vida, que hoje tá no comando da querida Ana Paula Araújo! E olha, deixei um presente pra vcs! Acho que tá no segundo bloco! Confere, diretor?!", escreveu se referindo ao tradicional quadro em que entrevista adolescentes (que eram crianças no início da reportagem) e faz as mesma 100 perguntas.

Foto: reprodução

Já Ana Paula usou as redes para celebrar a oportunidade. "Fim da folga! Logo mais tem Show da Vida, espero todo mundo!".

Foto: reprodução

Durante a semana, Poliana Abritta chegou até a participar da produção da edição do domingo e apareceu em chamadas do jornalístico normalmente. Mas, conforme o portal Notícias da TV, começou a se sentir mal horas antes do início da atração.

A jornalista comanda o Show da Vida desde 2015. Neste período apresentou o programa ao lado de Tadeu Schmidt por seis anos e, atualmente, divide a bancada com Maju Coutinho. As duas fizeram história: é a primeira vez em que o Fantástico tem duas apresentadoras mulheres, sem nenhum homem.

A antiga âncora do Jornal Hoje está escalada para comandar o primeiro Fantástico de 2022 e devido a isso não pode substituir a colega no domingo.

Até a publicação deste material a Globo não havia se manifestado sobre o assunto.