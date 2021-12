'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (28)

No capítulo desta terça-feira (28) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Mel sofre bate carro em via do Rio de Janeiro.

Resumo O Clone de hoje, terça-feira (28); Mel sai escondida e bate com o carro

Jade fica aliviada por voltar ao Marrocos. Lucas diz a Dalva que vai lutar por Jade. Maysa marca encontro com Said para que ele dê umas ideias de decoração.



Jade intui que terá problemas com ela. Samira avisa que quer estudar, ter uma profissão e escolher o marido. Latiffa planeja convidar Maysa para ir à sua casa, para saber o que ela está pretendendo.



Alicinha surpreende Albieri escrevendo no diário e ele explode. Edna repreende-o por ser grosseiro com uma pessoa tão delicada. Mocinha teme que Leo não queira voltar e sente que sempre teve algo esquisito com o neto.



Mel sai escondida, bate com o carro. Xande vê tudo e parte em defesa dela. Lucas comunica ao pai que vai se divorciar de Maysa e casar com Jade.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (28), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.