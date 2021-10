'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (19)

No capítulo desta terça-feira (19) da novela 'O Clone', que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, Said dirá para Jade que casamento precisa ser adiado. Ainda assim, ele dá um colar de presente à futura esposa.

Resumo O Clone de hoje, terça (19)

Said chega com um presente para Jade, mas também avisa que o casamento entre os dois precisa ser adiado por um mês. Said coloca o colar no pescoço de Jade, que olha todo o tempo para Lucas.

Ali avisa a Lucas que ele embarca para o Brasil logo depois do casamento, junto com Latiffa e Mohamed. Jade se preocupa ao saber que podem até matar a noiva se ela não for mais virgem, já que ela se deitou com Lucas. Yvete quer encontrar Albieri. Edna vai se demitir, mas Albieri a pede em casamento.

Latiffa fica feliz com seu atestado de virgindade, enquanto Jade chora emocionada quando consegue o seu, porque o médico ficou com pena. Deusa está feliz porque vai começar o tratamento para fertilização. Jade dança sensualmente para Lucas.

Yvete se coloca na frente do carro de Leônidas. Ali comunica à Jade que ela vai para o Brasil com Latiffa até o dia do seu casamento.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (19), ela será exibida às 16h40, logo após a Sessão da Tarde.

Qual o ano de estreia de 'O Clone'?

'O Clone' foi lançada originalmente no dia 1 de outubro de 2001, sendo finalizada no dia 14 de junho de 2002. Ao todo, o folhetim exibiu 221 capítulos na Rede Globo.